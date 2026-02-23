Bakan Tekin'den "laiklik" bildirisine imza atan 168 isme A Haber'de sert tepki: "Bunların derdi İslam'la"

TÜRK BAYRAĞI VE MİLLİ BİRLİK SİYASETİ Şubat ayında başlatılan "Bayrak" temalı etkinliklerin, terörsüz Türkiye politikasının bir devamı niteliğinde olduğunu belirten Bakan Tekin, "Çocuklarımız ülkemizde barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devletini egemen kılacak ve bayrağımızın bize bu alanları sunan bir enstrüman olduğunu anlayacak farkındalık etkinlikleriyle başlasın istedik" açıklamasında bulundu. RAMAZAN AYI VE DAYANIŞMA RUHU 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüyle birleşen Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun pekiştirilmesini hedeflediklerini belirten Tekin, okullara gönderilen genelgenin anayasal dayanaklarına dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasadan ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatımızdan aldığı ana görevlerden bir tanesinin bu olduğunu referanslandırarak, gönüllülük üzerine bir Ramazan ayı etkinliği yapılmasını arzu ettik"dedi. "TALİBANLAŞTIRMA" İTHAMLARINA TOKAT GİBİ CEVAP Yapılan değerler eğitimine yönelik haksız eleştirilere sert tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, bir grubun bu çalışmaları "Talibanlaştırma" olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde çocukların "bizi biz yapan değerleri" sahiplenmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

GERÇEK LAİKLİK TANIMI DERSİ Laiklik kavramının arkasına sığınarak inanç özgürlüğüne saldıranlara yönelik çarpıcı bir tanım yapan Bakan Tekin, "Benim bunca yıllık okumalarımdan edindiğim laiklik tanımı; insanların dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin güvence altına alındığı siyasal rejimlerdir" ifadelerini kullandı. Bu duruşun aksine, inançlı kesime yönelik baskıcı tutumların çağ dışı olduğunu kaydetti. Bakan Tekin A Haber'e konuştu "ASIL GERİCİ AZINLIK KENDİLERİDİR" Okullardaki neşeli atmosferi ve çocukların heyecanını görmezden gelenleri eleştiren isim, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" şeklinde konuştu. Kendilerini sanatçı ve aydın olarak tanımlayan kişilerin bu millete hakaret etme hakkı olmadığını belirtti. HAKARETLER YARGIYA TAŞINIYOR Sürecin peşini bırakmayacaklarını ilan eden Bakan Tekin,"Temsil ettiğim Milli Eğitim camiası, bu etkinliklere gönüllü katılan öğrencilerimiz ve velilerimiz adına, bu ağır hakaretlerin mutlaka bir özür gerektiren suç silsilesi olduğunu düşünerek konuyu yargıya taşıma kararı aldım" sözleriyle hukuki mücadelenin fitilini ateşledi. Bakan Tekin "Süreci yargıya taşıyacağız." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "HAKARET" SAVUNMASINA TEPKİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı'na yönelik ifadelerini "kişilik analizi" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, "Anadolu'nun her tarafında herkesin aleni bir biçimde küfür olarak tanımladığı ifadeleri Özgür Özel kişilik analizi diye tanımladı. Benim midem o kadar geniş değil, buradaki şeyleri her açıdan hakaret olarak kabul ediyorum"ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmaların "Talibanlaştırma" olarak yaftalanmasına karşı çıkan Tekin, bu tür yaklaşımların kendisi için kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi. "ANAYASA HER TÜRK VATANDAŞINI KAPSAR" Anayasa'nın başlangıç kısmına ve temel ilkelerine dikkat çeken Bakan Tekin, "Her Türk vatandaşının milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri gereğince yararlanması anayasal bir haktır" şeklinde konuştu. Milli değerlerin sadece belirli bir kesime ait olmadığını belirten Tekin, "Ekranda gördüğünüz çocukların ve velilerin hepsi milli kültür ve medeniyet kavramı etrafında bundan gayet doğal bir biçimde eşit olarak faydalanmak durumundadır" sözleriyle milli dayanışma vurgusu yaptı. "LAİKLİĞİ KENDİ ARZULARINA GÖRE TANIMLIYORLAR" Muhalefetin laiklik üzerinden yürüttüğü eleştirilere de değinen Bakan Tekin, "Onlar laikliği, dini inançların ve ritüellerin nasıl modernleştirileceğini, nasıl kendi arzu ettikleri formata sokulabileceğini tanımlama yetkisini kendilerinde gördükleri için bunun dışındaki her şeyi laiklik ilkesiyle çelişiyor sayıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Kendi laiklik anlayışının evrensel olduğunu ifade eden Tekin, "Anayasa'nın bana verdiği görev, milli kültürü, milli dayanışmayı, birliğimizi ve beraberliğimizi tanımlayacak işleri yapmayı bizim için zorunlu kılıyor" diyerek kararlılık mesajı verdi.

SAHADAN TAM DESTEK: ÖĞRETMENLER MUTLU Okullarda yürütülen etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Kimsenin oruç tutup tutmadığına kimse karışmıyor, kimseyi zorunlu olarak bir şeye dahil etmiyoruz. Bu tamamen gönüllülük esasına dayalıdır" dedi. Öğretmenlerden ve toplumun her kesiminden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Tekin,"Gittiğim okullarda veya sosyal medya üzerinden bize ulaşan öğretmen arkadaşlarımız, bu sevinci ve mutluluğu paylaşan, yapılanların doğru olduğuna dair güzel mesajlar iletiyorlar" ifadelerini kullandı. Okullardaki etkinliklerin içeriğine ve kapsamına dair bilgiler paylaşan Milli Eğitim Bakanı, "Yazın ekinde örnekler var, her okul düzeyine göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için etkinlik örnekleri mevcut. Bu çerçevede yapılacak ama asıl genelgemizde tamamen hepsinin gönüllülük esasına göre olduğu yazıyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, etkinliklerin bir zorunluluk değil, isteğe bağlı bir değerler eğitimi çalışması olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. SADECE RAMAZAN DEĞIL, MİLLİ DEĞERLER SİLSİLESİ Etkinliklerin sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmadığını, geniş bir değerler eğitiminin parçası olduğunu belirten Bakan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana görevlerinden bir tanesi, içinde yaşadığımız toplumun temel değerlerini çocuklarımızın kabul etmesi. O yüzden 2023 yazında yaptığımız şeyden başladım, Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması temasından bahsettik. Orman, ağaç sevgisi, doğa sevgisi veya bayrak etkinliğinden bahsettik. Bizim yapmak istediğimiz şey toplumsal barış, milli birlik ve beraberliktir" sözleriyle yürütülen projelerin vizyonunu aktardı. SENDİKALARIN BOYKOT ÇAĞRISINA SERT CEVAP Programda söz alan Murat Özer, "Türk milleti adına gerçekten yüzünüz ak çıktı bu genelgeyle, bir veli olarak teşekkür ediyorum" diyerek bazı sendikaların öğretmenlere "uygulamayın" talimatı verdiğini hatırlattı. Bu duruma tepki gösteren Bakan, sendikaların otoriter tavırlarını eleştirerek, "Bu tür genellemeleri yapanların tavrını fazla otoriter buluyorum. Geçen yıl bir sendika toplumsal cinsiyet anlatmak üzere üyelerine talimat verdi, Türkiye genelinde sadece 8 öğretmen katıldı. Sendikanın üye sayısı ise on binlerle ifade ediliyor" şeklinde konuştu.