Başkan Erdoğan'dan Şehit İbrahim Bolat'ın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının Balıkesir'de kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLADI: SORTUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada da şehit Bolat için mesaj gönderdi.
Erdoğan, Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, şehidin kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz millete başsağlığı diledi.
Erdoğan, "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun."ifadesini kullandı.