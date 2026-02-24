Özgür Özel'e bir fezleke daha! Murat Emir ile Yunus Emre de listede

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

İKİ İSİM DAHA LİSTEDE

Edinilen bilgilere göre, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında düzenlenen fezlekeler de Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

Fezlekelerin önümüzdeki günlerde Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edilmesi bekleniyor.