Özgür Özel'e bir fezleke daha! Murat Emir ile Yunus Emre de listede
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan yeni fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Özel’e yönelik daha önce de fezlekeler bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında hazırlanan dosyalar da Meclis’e ulaştı.
Giriş Tarihi:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
İKİ İSİM DAHA LİSTEDE
Edinilen bilgilere göre, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında düzenlenen fezlekeler de Meclis Başkanlığı'na ulaştı.
Fezlekelerin önümüzdeki günlerde Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edilmesi bekleniyor.