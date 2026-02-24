MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon: 16 gözaltı kararı!
MİT ve Emniyetin FETÖ'ye yönelik Ankara'da düzenlediği ortak operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli'den 10'u yakalandı. Şüphelilerden 5’inin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in FETÖ'ye yönelik operasyonu kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
16 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün güncel finans ağı içinde yer aldıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli gözaltı kararı verildi.
5'i YURT DIŞINDA 1'İ ARANIYOR
Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerden 5'inin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.