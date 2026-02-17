MİT Başkanı Kalın'dan 2025 raporu: Ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetleri akamete uğratıldı | Terörsüz Türkiye mesajı
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2025 Faaliyet Raporu yayınlandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın raporun sunuş yazısında Türkiye’yi hedef alan casusluk ve ajan faaliyetlerinin deşifre edilerek engellendiği belirtti. Terörle mücadelenin yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulayan MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kat eden ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefiyle; yalnızca bir güvenlik başarısı değil küresel belirsizlikler çağında Devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde etmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı.
- MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın milli güvenliği ilgilendiren her alanda kritik görevler üstlendiğini belirtti.
- Raporda, Türkiye'yi hedef alan casusluk girişimlerinin engellendiği ve Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verildi.
- Kalın, dış istihbarat faaliyetlerinin genişletildiğini ve dost ülkelerle iş birliğinin artırıldığını ifade etti.
- Teknik istihbarat kapasitesinin güçlendirildiği ve yapay zeka gibi alanlarda ilerlemeler sağlandığı vurgulandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı.
Raporda görüşlerine yer verilen MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın milli güvenliği ilgilendiren her alanda ülkenin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirdiğini bildirdi.
Türkiye'yi hedef alan casusluk girişimlerinin akamete uğratıldığını vurgulayan Kalın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verdi.
Kalın raporda şu ifadelere yer verdi:
"Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı; 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu'nda düzenlenen görev ve yetkiler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal düzenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.
Savaş ve çatışmaların gölgesinde geçen 2025 yılı; küresel norm ve değerlerin zedelendiği, mevcut uluslararası düzenin krizleri çözmede yetersiz kaldığı, stratejik dengelerin yeniden tanımlandığı, jeoekonomik dengelerin hızla değiştiği ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği risklerin katlanarak arttığı bir yıl olmuştur. Bu süreçte, geleneksel güvenlik tehditleri giderek hibrit karakter kazanmış, belirsizlik ve kaosun etkisi tüm dünyada hissedilir hâle gelmiştir.
Gazze'de yılın ortasında arabulucu ülkelerin desteğiyle 60 günlük geçici ateşkes sağlansa da kalıcı barışın tesis edilememesi nedeniyle bölgedeki insani yıkım derinleşmiş, İsrail'in Lübnan, Suriye, Yemen, İran'ı da hedef alacak şekilde saldırılarını genişletmesi Orta Doğu denklemini kırılgan tutmaya devam etmiştir.
Eş zamanlı olarak Rusya-Ukrayna savaşı, Batı'nın askeri desteği ile Rusya'nın endüstriyel yıpratma stratejisi arasında bir kilitlenme noktasına ulaşmış; taraflar masada toprak tavizi ve güvenlik garantileri arasında sıkışırken, savaşın dinamikleri, nükleer restleşmeler ve otonom silah sistemlerinin hakimiyetine evrilmiştir.
Ekonomik ve jeopolitik düzlemde ise ABD-Çin rekabeti; ABD'nin uyguladığı agresif gümrük tarifeleri ve teknolojik hamlelerle "yeni soğuk savaş" karakterini pekiştirmiştir.
Ticaret savaşları küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirirken, rekabetin yansımaları Afrika kıtasında doğrudan hissedilmiştir. Darbe girişimleri ve iç çatışmalar nedeniyle siyasi istikrarsızlıkla mücadele eden Afrika Kıtası, küresel güçlerin hem hammadde hem de nüfuz alanı için yarıştığı en önemli jeopolitik satranç tahtalarından biri olma özelliğini 2025'te de sürdürmüştür.
Küresel güç dengelerinin yeniden tanımlandığı bu tarihsel kavşakta Türkiye; 2025 yılında hem dış politikada hem iç güvenliğinde stratejik bir "denge ve tahkimat" dönemi yaşamıştır.
Gazze ve Ukrayna gibi bölgesel krizlerde üstlendiği etkin arabuluculuk rolüyle diplomatik kapasitesini bir kez daha kanıtlayan ülkemiz, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en kritik iç güvenlik ve toplumsal barış hedefi olan Terörsüz Türkiye sürecini derinleştirmiştir. 2025'in ilk çeyreğinde atılan önemli adımlar ve somut silah bırakma çağrılarıyla ivme kazanan Terörsüz Türkiye; Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının da katkısıyla toplumsal bir mutabakata doğru ilerlemektedir.
TERÖR KAMBURUNDAN KURTULMA YOLUNDA MESAFE KAT ETTİK
Terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kat eden ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefiyle; yalnızca bir güvenlik başarısı değil küresel belirsizlikler çağında Devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde etmiş olacaktır.
Küresel sistemdeki bu türbülansın ortasında yer alan ve dışsal tehditlerin iç güvenlik dengeleriyle iç içe geçtiği bu ortamda Teşkilâtımız; sürekli değişen tehditlere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenlik anlayışını etkilemek, proaktif politikalar üretilmesine destek vermek ve alınan stratejik kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.
Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığımız, Devletimizin ve kurumlarımızın istihbarat gereksinimlerini karşılarken, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve klasik istihbarat yöntemleriyle birleştirerek hibrit bir çalışma yöntemi izlemektedir.
Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için "Vatan İçin Her An Her Yerde" şiarıyla çalışan Teşkilâtımız; 2025 yılı boyunca yasal yetkileri ve sorumlulukları çerçevesinde, çatışma bölgeleri başta olmak üzere millî güvenliğimizi ilgilendiren her alanda ülkemizin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirmiş, istihbarat diplomasisini aktif şekilde kullanarak dış istihbaratta etkinliğini artırmış, farklı terör örgütleri ile mücadelesini eş zamanlı sürdürmüş, ülkemizi hedef alan casusluk girişimlerini deşifre ederek akamete uğratmıştır."
Kalın, raporda ayrıca dış istihbarat faaliyetlerinin genişletildiğini, dost ve müttefik ülkelerle iş birliğinin artırıldığını, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiğini, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani süreçler için yoğun istihbarat diplomasisi yürütüldüğünü belirtti.
Terörle mücadele kapsamında FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kalın, hasım ülkelerin istihbarat faaliyetlerinin deşifre edildiğini ve ajan ağlarının ortaya çıkarıldığını ifade etti.
YAPAY ZEKA MESAJI
Raporda teknik istihbarat kapasitesinin güçlendirildiği, yapay zeka, büyük veri, siber ve uydu istihbaratı alanlarında önemli ilerlemeler sağlandığı da vurgulandı.
Kalın değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı'nın, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de millî çıkarlarımızı koruyarak bir adım daha ileri taşıyacağına olan inancım tamdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, istiklali, milletimizin huzur ve güveni için 99 yıldır köklü bir gelenek ile omuz omuza ilerlediğimiz bu yolda büyük bir özveriyle çalışan Teşkilâtımızın fedakâr ve cefakâr mensuplarının gösterdiği büyük çabalarla gurur duyduğumu belirterek tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi yerine getirirken, vatan uğruna en yüksek bedeli ödemeyi göze alarak şehit düşen kahramanlarımızı, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."