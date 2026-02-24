İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile iltiksaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheliler yakalandı



11 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Örgüt ile iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyon yapılan evlerde aramalar yaparken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.