İletişim Başkanlığı açıkladı: Terör propagandası yapan 52 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Dezenformasyon ve terör propagandası yaptığı değerlendirilen hesaplara yönelik hukuki sürecin eş zamanlı olarak devam ettiği öğrenildi.

İlgili kurumlarla yürütülen teknik ve hukuki incelemeler sonucunda hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet içinde olduğu belirlendi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik dezenformasyon ürettiği tespit edilen 52 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Güvenlik ekiplerinin Siber Vatan görevi 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.



TERÖR PROPAGANDASINA GEÇİT YOK: 52 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ



Son olarak İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik dezenformasyon ürettiği tespit edilen 52 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

İletişim Başkanlığı (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Başkanlık koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte sürdürülen teknik ve hukuki incelemeler sonucunda, söz konusu hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet içinde olduğu belirlendi. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla kamu düzenini bozmayı, güvenlik güçlerini hedef göstermeyi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi amaçlayan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

KAMU DÜZENİNİ TEHDİT EDEN MÜSAMAHA YOK



Yetkililer, dijital mecralarda yürütülen psikolojik harekât faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Son erişim engelleriyle birlikte, dezenformasyon ve terör propagandası yaptığı değerlendirilen hesaplara yönelik hukuki sürecin de eş zamanlı olarak devam ettiği öğrenildi.