Devleti ve devlet büyüklerini Epstein yalanlarıyla hedef alan 20 sosyal medya hesabı engellendi
Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin kamuoyuyla paylaşılan yeni belgelerin ardından sosyal medyada devleti devlet büyüklerini yalan ve iftiralarla hedef gösteren 13 X, 7 TikTok hesabında erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Epstein dosyası üzerinden ortaya çıkan kirli yapıyı gizlemek amacıyla Türkiye'yi, devleti ve devlet yöneticilerini hedef alan ve bilgi kirliliği oluşturduğu belirlenen 13 X ile 7 TikTok hesabına erişim engeli uygulandı.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kimlik bilgileri tespit edilen söz konusu hesap kullanıcıları hakkında ayrıca adli soruşturma süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan, dijital platformlar üzerinden yürütülen manipülasyon faaliyetlerine karşı ilgili kurumların teknik ve hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takip edilmesinin önemine dikkat çekti.