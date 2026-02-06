Devleti ve devlet büyüklerini Epstein yalanlarıyla hedef alan 20 sosyal medya hesabı engellendi

İletişim Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Epstein dosyası üzerinden ortaya çıkan kirli yapıyı gizlemek amacıyla Türkiye'yi, devleti ve devlet yöneticilerini hedef alan ve bilgi kirliliği oluşturduğu belirlenen 13 X ile 7 TikTok hesabına erişim engeli uygulandı.