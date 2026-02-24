CHP'nin şaibeli kurultay davasının İBB davasıyla birleştirilmesi talebine ret: Dosya Ankara'da devam edecek!

Aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanık, Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan yargılanıyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dosyanın, İstanbul'daki İBB davasıyla birleştirilmesini talep etti.

CHP 'nin şaibelere konu olan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan ceza davasının, İstanbul'daki İBB davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi.

Mahkeme, iki dosya arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu değerlendirmesiyle dosyayı birleştirme talebini İstanbul'a iletti.

TALEP KABUL GÖRMEDİ

Ancak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle birleştirme talebini kabul etmedi.