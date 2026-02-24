CHP'nin şaibeli kurultay davasının İBB davasıyla birleştirilmesi talebine ret: Dosya Ankara'da devam edecek!
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın, İstanbul’daki İBB davası ile birleştirilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.
- Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın İstanbul'daki İBB davasıyla birleştirilmesini talep etti.
- Mahkeme, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek İstanbul'a birleştirme talebini iletti.
- İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında irtibat bulunmadığı gerekçesiyle birleştirme talebini kabul etmedi.
- Aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanık, Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan yargılanıyor.
- Kurultay davası, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
CHP'nin şaibelere konu olan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan ceza davasının, İstanbul'daki İBB davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dosyanın, İstanbul'daki İBB davasıyla birleştirilmesini talep etti.
Mahkeme, iki dosya arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu değerlendirmesiyle dosyayı birleştirme talebini İstanbul'a iletti.
TALEP KABUL GÖRMEDİ
Ancak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle birleştirme talebini kabul etmedi.
ANKARA'DA DEVAM
Kurultay davası, 1 Nisan'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.