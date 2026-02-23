Türkiye'den Meksika açıklaması: Acil durum telefonu paylaşıldı

Operasyon sonrası Jalisco ve diğer eyaletlerde yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Büyükelçilik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.