Malatya Pütürge'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu: 4.5

Malatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), merkez üssü Pütürge olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)