Malatya Pütürge'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu: 4.5
Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 06.43’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 9.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıklarken, çevre ilçelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Malatya sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Pütürge olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
AFAD verilerine göre deprem, 21 Şubat 2026 tarihinde saat 06:43:13'te meydana geldi. Sarsıntının yerin 9.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan daha sonra yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
AFAD SON DEPREMLER