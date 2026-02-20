Ünlülere uyuşturucu soruşturması: CHP'li Lal Denizli ifade vermek için adliyede
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
HANGİ SUÇLARDAN ÇAĞRILDI?
Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.