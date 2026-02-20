Terörsüz Türkiye’de teyit ve tespit süreci: MSB ve MİT'ten Başkan Erdoğan'a kritik rapor

Hızlı Özet Göster TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'ten bu yana süren Terörsüz Türkiye süreci çalışmalarını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı ve MİT, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tespitleri içeren raporu önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Yasal düzenlemeler için terör örgütünün Kandil'e kadar olan alanı boşaltması gibi belli bir sınıra gelmesi yeterli sayılacak, son silahın bırakılması koşulu aranmayacak.

SDG'nin Suriye yönetimine entegre olmayı kabul etmesiyle PKK'nın silah bırakması ve mağaraları boşaltması yeniden hızlandı.

Terör örgütünün bu hızla ilerlemesi halinde mart ayı sonuna doğru teyit ve tespit için gereken sınıra ulaşılabileceği, nisan ayında TBMM'de adımlar atılmaya başlanabileceği belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye'de yeni dönem başlıyor. (Görseller AA'dan alınmıştır) Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre raporda, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının"teyit ve tespiti" gerektiğinin altı çizildi. İktidar ve devletin ilgili kurumları "teyit, tespit, raporlama ve gözlem mekanizmasına" ilişkin bir süredir hazırlık yapıyor. Üzerinde durulan formül şöyle: