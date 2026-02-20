Terörsüz Türkiye’de teyit ve tespit süreci: MSB ve MİT'ten Başkan Erdoğan'a kritik rapor
"Terörsüz Türkiye Raporu"nun kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya geçildi. Gözler yasal düzenlemelerde 'teyit ve tespit" sürecine çevrildi. Buna göre, yasal düzenlemeler için 'son silahın bırakılması' gibi bir koşul aranmayacak. Terör örgütünün, Kandil'e kadar olan alanı (Metina, Hakurk, Gara gibi) boşaltması sonrası yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların başlayacağı değerlendiriliyor. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde MSB ve MİT'in Başkan Erdoğan'a yeni bir rapor sunması bekleniyor.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'ten bu yana süren çalışmalarını tamamlayıp Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamanın daha geçilmesini sağladı.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre raporda, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının"teyit ve tespiti" gerektiğinin altı çizildi. İktidar ve devletin ilgili kurumları "teyit, tespit, raporlama ve gözlem mekanizmasına" ilişkin bir süredir hazırlık yapıyor. Üzerinde durulan formül şöyle:
SON SİLAH DEĞİL BELLİAŞAMA
Yasal düzenlemeler için 'son silahın bırakılması'gibi bir koşul aranmayacak. Terör örgütünün silah bırakmada'belli bir sınıra gelmesi' yeterli sayılacak. Örneğin terör örgütünün, Kandil'e kadar olan alanı (Metina, Hakurk, Gara gibi) boşaltması gibi.
İKİ KURUM RAPORLAYACAK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve MİT, sahadaki gelişmeleri takip ediyor. İki kurum, önümüzdeki haftalarda silah bırakma sürecinin hangi aşamada olduğuna ilişkin tespitleri içeren raporu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
ERDOĞAN GÖREVLENDİRMEYAPACAK
Başkan Erdoğan, süreci takip ve gözlem için bir kurumu görevlendirecek.
SİLAH BIRAKMA HIZLANDI
Devletin ilgili birimlerinin tespitine göre, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymaması nedeniyle yaşanan gelişmeler yüzünden terör örgütü PKK'nın silah bırakması da yavaşlamıştı. Ancak SDG'nin Suriye yönetimine entegre olmayı kabul etmesiyle sahada tekrar hareketlilik başladı. Terör örgütünün silah bırakması ve mağaraları boşaltması yeniden hızlandı.
MART AYI HEDEFİ
Terör örgütünün, bu hızla Irak'taki bölge ve mağaraları boşaltıp silahlarını teslim etmeye devam etmesi halinde mart ayı sonuna doğru 'teyit ve tespit' için gereken sınıra ulaşan ilerlemenin sağlanabileceği belirtiliyor.
Mart ayında bunun gerçekleşmesi halinde TBMM'de nisan ayının başından itibaren adımların atılmaya başlanabileceği belirtiliyor.