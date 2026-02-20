Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim'e yasa dışı bahis operasyonu: Şirketlere kayyum atandı!

MASAK raporlarına göre suç gelirleri PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldı ve şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığını açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ Mali analizlerde, kuruluş hesaplarında kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı olmasına rağmen yoğun para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. İşlemlerin büyük bölümünün gece 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının yaşandığı tespit edildi.

MASAK ve TCMB incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı ve sanal POS sağladığı, işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi.

MASAK VE TCMB RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; 7258 sayılı Yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında soruşturma yürütüldü.

Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesaplardan açılış gününde olağan dışı yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirlenirken, işlem açıklamalarında"bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" ifadelerinin yer aldığı saptandı. Ayrıca yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı ortaya konuldu.

SUÇ GELİRLERİ PBM TECH'E AKTARILDI

MASAK raporlarına göre suç gelirleri, şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldı. Buradan da kısa sürede şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer yapıldığı ve yüklü miktarda nakit çekildiği tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

20 Şubat 2026'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.