Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim'e yasa dışı bahis operasyonu: Şirketlere kayyum atandı!
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. MASAK ve TCMB raporları doğrultusunda yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini akladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye ise mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığını açıkladı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemi yapıldı.
MASAK VE TCMB RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; 7258 sayılı Yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında soruşturma yürütüldü.
MASAK ve TCMB incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı ve sanal POS sağladığı, işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edildi.
DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ
Mali analizlerde, kuruluş hesaplarında kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı olmasına rağmen yoğun para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. İşlemlerin büyük bölümünün gece 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının yaşandığı tespit edildi.
Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesaplardan açılış gününde olağan dışı yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirlenirken, işlem açıklamalarında"bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" ifadelerinin yer aldığı saptandı. Ayrıca yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı ortaya konuldu.
SUÇ GELİRLERİ PBM TECH'E AKTARILDI
MASAK raporlarına göre suç gelirleri, şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldı. Buradan da kısa sürede şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer yapıldığı ve yüklü miktarda nakit çekildiği tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
20 Şubat 2026'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.