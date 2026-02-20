10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika haberi! İstanbul merkezli 10 ilde bahis ve şike operasyonu düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheliden 32'si gözaltına alındı.
- Profesyonel futbol liglerindeki kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynadığı tespit edildi.
- Şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.
- Operasyon İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasal bahis sitelerindeki şüpheli kuponları tespit etti.
Son dakika: Bahis ve şike operasyonunda yeni gözaltılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
KULÜP YÖNETİCİLERİ KENDİ MAÇLARINA BAHİS YAPTI
Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.
Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11.maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarak gözaltı tedbiri uygulanmıştır.
Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir.
Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir."