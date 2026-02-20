Başkan Erdoğan'dan Milas'ta ağaç kıyımı yapan CHP'lilere sert tepki: "Çevre istismarcılarına fırsat vermeyeceğiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kendisini vatanı, ülkesi, milleti ve tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfımızı tebrik ediyorum." dedi. Başkan Erdoğan, gençleri Cemre Vakfı'na üye olmaya davet etti. Milas'ta ağaç katleden sözde çevreci CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İstismarcıların kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
GENÇLERE ÇAĞRI: BİR CEMRE DE SEN OL
Başkan Erdoğan, gençleri Cemre Vakfı'na üye olmaya davet etti. Erdoğan, "Çevreye duyarlı ve gönüllülük bilinci yüksek tüm gençlerimizi 'Bir cemre de sen ol' diyerek, Cemre Vakfımıza üye olmaya davet ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz İstanbullular, Cemre Vakfının kıymetli insanları, saygı değer misafirler mübarek Ramazan'ı Şerifte sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan'ı Şerifimizin tüm insanoğluna hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
Gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini burada saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı program vesilesiyle bugün ülkemizin 81 iline yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandım siz Cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlaşıyor sizi heyecan paylaşmak sizinle ufka bakmak birlikte yürümek benim için ayrı bir gururdur mutlulukların en büyüğüdür. Vakfımızın Hayri Başkanı Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'ı tebrik ediyorum.
Sizlere bakınca tabiatla aynı dili konuşan bir hassasiyeti özü hakka ve hakikate giden bir inceliği görüyorum. Sizlere bakınca benim sadık yarim kara topraktır diyerek kültürümüzün varlıkla bağını sanata dönüştüren Aşık Veysel'deki idrak derinliğini görüyorum. Sizlere bakınca sadece doğal afetlerde hızır gibi yetişen gönül elçileri değil aynı zamanda kendini dünyanın geleceğinden mesul hisseden darda kalana yetişmeye hayat tarzı haline getiren yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum.
Öyle bir noktadayız ki dünyanın neresinde olursak olalım iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil açıkçası doğru da değil. Çevre konusunda çabalarımız artırmamız başta gençler olmak üzere daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz.
Hava su ve toprak artık ürkütücü bir boyuta ulaşan bu ürkütücü kirlenmeden payını alıyor. 40 50 yıl önce insanlığın hiçbir surette gündeminde olmayan yeni sorunlar ortaya çıkarken örneğin mikro plastikler deniz canlıları için en büyük tehditlerden biri haline geliyor sorumsuzca tabiata atılan bir plastik şişe yaklaşık dört asır boyunca çevreyi kirletmeye devam ediyor.
Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz.
Çevre bilinci bir vatan bilincidir, aynı zamanda bir var olma bilincidir. Çevre bilinci, bir gelecek inşa etme bilincidir.
ÇÖP ÇUKUR ÇAMURU BİZ HALLETTİK
Çevre konusunda çok önemli çalışmalar içinde olduk. "Çöp, çukur, çamur" bunu biz hallettik. Haliç'i tekrar Boğaz'ın incisi haline getirdik. İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik.
BELEDİYELERE ÇAĞRI
İş yapana her zaman sahip çıkarız, destek çıkarız, önünü açarız.
CHP'LİLERE ÇEVRE TEPKİSİ
Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların yönettikleri şehirlere çöpe, çamura ve çukura mahkum edenlerin, kışın ortasında milletimize haftalarca susuzluk çektiren istismarcıların kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz.