9 ilde bahis operasyonu: 31 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı

Son dakika haberi! İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

9 ilde bahis operasyonu: 31 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

KULÜP YÖNETİCİLERİ KENDİ MAÇLARINA BAHİS YAPTI

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

