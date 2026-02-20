5 ilde çetelere operasyon: 32 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerinin çökertilmesi için çalışma yürüttü.

İstanbul merkezli 5 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

32 GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.