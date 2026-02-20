5 ilde çetelere operasyon: 32 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat destekli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
32 GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.