İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı
Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 09:21
İstanbul'da merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.