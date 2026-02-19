NATO tatbikatına Türkiye damga vurdu: Katkı gerçekten çok büyük

Hızlı Özet Göster Steadfast Dart 2026 tatbikatına Türkiye en fazla katkı sağlayan ülke olarak damga vurdu.

NATO JFC Brunssum Sözcüsü Albay Matthias Boehnke, Bayraktar TB3 SİHA'larının performansının başarılı olduğunu belirtti.

Tatbikat, NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olarak Almanya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

TCG Anadolu, tatbikat kapsamında ilk kez Akdeniz dışına çıkarak Baltık Denizi'nde faaliyet gösterdi.

Ukraynalı askerler tatbikata katılmamakla birlikte, deneyim paylaşımı için davet edildi.

NATO'nun, Napoli ve Norfolk ile beraber üç operasyonel müşterek kuvvet komutanlıklarından biri olan Hollanda'daki JFC Brunssum'un düzenlediği, Steadfast Dart 2026 tatbikatına Türkiye damga vurdu. Almanya'nın ev sahipliğinde devam eden tatbikataki ilişkin konuşan NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Brunssum) Sözcüsü Alman Albay Matthias Boehnke, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na en fazla katkı sağlayan ülke olduğunu ve ayrıca Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) performansının da başarılı olduğunu söyledi.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Brunssum) Sözcüsü Alman Albay Matthias Boehnke Tatbikatta dün Baltık Denizi kıyısındaki Putlos eğitim sahasında deniz safhası için gerçekleştirilen basın ve seçkin gözlemci günü etkinliğinin ardından NATO JFC Brunssum Sözcüsü Albay Boehnke değerlendirmelerde bulundu. Steadfast Dart 26'nın NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olduğunu vurgulayan Boehnke, "Türkiye, bu tatbikata en fazla katkı sağlayan ülkedir. Dolayısıyla ana kuvvetler, birliklerin büyük bölümü Türkiye'den gelmektedir."ifadelerini kullandı.