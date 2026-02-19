Dijital vurgun: Sahte trafik ve bot oyunlarıyla reklam pazarında 63 milyar dolarlık kayıp!
Dijital platformlarda botlar üzerinden üretilen sahte trafik, küresel reklam pazarında dev bir ekonomik kayba yol açıyor. 740 milyar dolarlık hacmin yaklaşık yüzde 9’unun geçersiz etkileşimlerden oluştuğu ve bunun 63 milyar dolarlık zarara neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, her 12 tıklamadan birinin gerçek kullanıcıya ait olmadığı bu sistemin yalnızca reklam verenlerin bütçesini eritmekle kalmadığını, ekonomik dengeleri bozarak milli güvenliği tehdit eden kritik bir soruna dönüştüğünü vurguladı.
Dijital platformlarda bir yandan algılar yönetilerek verilerimiz çalınırken bir yandan da botlar üzerinden üretilen sahte trafik, küresel reklam pazarında dev bir kayba yol açıyor.
SAHTE TRAFİKLE REKLAM GELİRİ ELDE EDİYORLAR
Dünya genelinde 740 milyar dolarlık dijital reklam harcamasının yaklaşık yüzde 9'unun bot kaynaklı geçersiz etkileşimlerden oluştuğu belirlendi.
63 milyar dolarlık kayba yol açan bu durumda her 12 tıklamadan birinin gerçek kullanıcıya ait olmadığı belirtilirken, uzmanlara göre sahte veri ve tıklama oyunları yalnızca şirket bütçelerini değil, ekonomik dengeleri ve hatta milli güvenliği tehdit eden kritik bir soruna dönüşmüş durumda.
Uzman isimler, sosyal medya platformlarının sahte veri ve sahte tıklama oyunuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, geçersiz trafiğin reklam bütçelerini erittiğini, performans ölçümlerini yanıltarak markaların yanlış verilerle karar almasına neden olduğunu belirtti.
Sanlav şunları söyledi:
"Dijital reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından bir tanesi de aslında geçersiz trafik. Bu sadece teknik bir problem değil; Doğrudan bütçeyi eriten, performans ölçümlerini yanıltan, markaların güvenirliliğini zedeleyen çok ciddi bir sorundur. Geçersiz trafik reklam bütçelerinin yanlış kanallara yönlendirilmesine neden olur pazarlama ekipleri yanlış verilerle karar alır. Dolayısıyla yönetim masasına giden raporlar gerçeği yansıtmaz. Yapılan maliyet de masraf da enerji de ziyan olmuş olur. Gerçek performans şişirilmiş rakamlarda değil gerçek kullanıcıda ve gerçek değerde saklıdır."
63 MİLYAR DOLARLIK KAYIP VAR
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bot kaynaklı sahte etkileşimlerin 63 milyar dolarlık kayba yol açtığını vurgulayarak reklam dolandırıcılığının ekonomik suçun ötesinde milli güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekti.
Kırık şunları söyledi:
"Son küresel raporlard sahte tıklamalar ve bot kaynaklı etkileşimler nedeniyle yaklaşık 63 milyar dolarlık reklam harcamasının boşa gittiğini ortaya koyuyor. 63 milyar dolar birçok ülkenin yıllık bütçesiyle kıyaslanabilecek büyüklükte ve sorunun ekonomik boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Reklam yatırımları genellikle satış ve ciro artışı beklentisiyle yapılıyor. Kaybedilen her 1 lira yaklaşık üç liralık potansiyel ciro fırsatının da kaçırılmasına neden oluyor. Reklamveren hedef kitleye yönelik reklam yapayım diyor ve adresli reklamcılık yapıyor. Farkında olmadan bu bütçesinin bir kısmını gerçek müşteriye değil, otomatik yazılımlara harcamış oluyor. Evet size etkileşim oranları geliyor ama televizyondaki gibi gerçekten orada anlık bir şekilde reklamın yayınlanmadığını ya da kimin önüne çıktığını görmüyorsunuz. Bu anormal trafik hareketlerinin izlenmesi gerekiyor. Reklam dolandırıcılığı artık sadece teknik bir sorun değil aynı zamanda ekonomik bir suç, bir milli güvenlik sorunudur. Mücadele için; siber suçlarla mücadele daire başkanlığının güçlendirilmesi, ilgili şirketlerin de muhatap kılınarak, sorumlu tutularak caydırıcı cezalar verilmesi gerekiyor."
"MİLLİ MESELE HALİNE GETİRMEK LAZIM"
Prof. Dr. Figen Yıldırım ise hedef kitleye ulaşmayan reklamların büyük bir israf oluşturduğunu ifade ederek konunun ulusal ölçekte ele alınması gereken kritik bir mesele olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Figen Yıldırım'ın ifadeleri şu şekilde:
"Yanıltıcı diye dediğimiz nokta hedef kitleye ulaşamayan bir yönden bahsediyoruz. Hedef kitleye ulaşamamış her şey büyük bir israf. Sonuçta çünkü mağdur olan tüketici gibi gözükse de aslında reklamveren oluyor. Milli mesele haline getirmek lazım ve bu konuda da gerekli otoriteler, STK'lar, bakanlıklar bu konunun aslında alarm şeklinde odağındalar. Ben bunu çok doğru da buluyorum."