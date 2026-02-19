Dijital vurgun: Sahte trafik ve bot oyunlarıyla reklam pazarında 63 milyar dolarlık kayıp!

Hızlı Özet Göster Dijital reklam harcamalarının yüzde 9'unun bot kaynaklı geçersiz etkileşimlerden oluştuğu belirlendi.

Bot kaynaklı sahte etkileşimler dünya genelinde 63 milyar dolarlık bir kayba yol açtı.

Uzmanlara göre sahte veri ve tıklama oyunları ekonomik dengeleri ve milli güvenliği tehdit eden bir sorun haline geldi.

Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, geçersiz trafiğin reklam bütçelerini erittiğini ve performans ölçümlerini yanıltarak markaların yanlış kararlar almasına neden olduğunu belirtti.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, reklam dolandırıcılığının ekonomik suçun ötesinde milli güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

Dijital platformlarda bir yandan algılar yönetilerek verilerimiz çalınırken bir yandan da botlar üzerinden üretilen sahte trafik, küresel reklam pazarında dev bir kayba yol açıyor. SAHTE TRAFİKLE REKLAM GELİRİ ELDE EDİYORLAR

Dünya genelinde 740 milyar dolarlık dijital reklam harcamasının yaklaşık yüzde 9'unun bot kaynaklı geçersiz etkileşimlerden oluştuğu belirlendi.

Dünya genelinde 740 milyar dolarlık dijital reklam harcamasının yaklaşık yüzde 9'u botlar üzerinden çalınıyor! (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - Arşiv) 63 milyar dolarlık kayba yol açan bu durumda her 12 tıklamadan birinin gerçek kullanıcıya ait olmadığı belirtilirken, uzmanlara göre sahte veri ve tıklama oyunları yalnızca şirket bütçelerini değil, ekonomik dengeleri ve hatta milli güvenliği tehdit eden kritik bir soruna dönüşmüş durumda. Uzman isimler, sosyal medya platformlarının sahte veri ve sahte tıklama oyunuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dijital reklamlarda 63 milyar dolarlık bot soygunu Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, geçersiz trafiğin reklam bütçelerini erittiğini, performans ölçümlerini yanıltarak markaların yanlış verilerle karar almasına neden olduğunu belirtti. Sanlav şunları söyledi: "Dijital reklamcılığın en görünmeyen ama en maliyetli sorunlarından bir tanesi de aslında geçersiz trafik. Bu sadece teknik bir problem değil; Doğrudan bütçeyi eriten, performans ölçümlerini yanıltan, markaların güvenirliliğini zedeleyen çok ciddi bir sorundur. Geçersiz trafik reklam bütçelerinin yanlış kanallara yönlendirilmesine neden olur pazarlama ekipleri yanlış verilerle karar alır. Dolayısıyla yönetim masasına giden raporlar gerçeği yansıtmaz. Yapılan maliyet de masraf da enerji de ziyan olmuş olur. Gerçek performans şişirilmiş rakamlarda değil gerçek kullanıcıda ve gerçek değerde saklıdır."