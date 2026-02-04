CHP'li Rıza Akpolat'ın şoföründen kayıt dışı para itirafı: "Nereden geliyordu bilmiyorum"

"BELEDİYEYE KAYIT DIŞI PARALAR GELİYORDU" Mahkeme başkanı sanığa yönelttiği, "Acarket'teki villa kimin? " sorusuna sanık Ataş, "Ben oraya bir kere gitmiştim, Rıza Akpolat'ı götürüyordum. Akpolat, çocuklarına 'artık burada oturacağız' diyordu. Ben bir şofördüm sadece, çalışandım. Bana verilen talimatları yerine getirdim. Yeşim hanımın ödemelerini ben yapıyordum, bu talimatı bana Rıza Akpolat vermişti. Benim mesleğim nedeniyle verilen görevleri sorgulama yetkim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu. Rıza Akpolat, eşiyle evlilik yıl dönümleri için yat turu kiralamıştı ama daha sonraki konuşmalardan dolayı yat aldığını sandım. Aylardır ailemden uzaktayım. İşten çıkarıldım, başka bir gelirim de yok, ailem çok zorlanıyor. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.





İddianamede Kazım Gökhan Yankılıç'ın beyanında Rıza Akpolat'ın çocukluk arkadaşı olan ve 'kasası' olarak bahsettiği iş insanı tutuklu sanık Rabil Artan ise, "Evin gerçek değeri 22 milyon liradır. Benim emeğimle satın aldığım ev, nasıl oluyor da Rıza Akpolat'ın malı olabiliyor anlamıyorum. Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan, bana ait olan evi kullandı. Onu da şu şekilde açıklayayım; evi aldım, on ay kadar boş kaldı. Kiracı sorunları olduğu için kiraya vermek istemedik ancak Derya Özhan'ın ev sahibiyle tartıştığını öğrendik, bu nedenle Özhan'ın o evden çıkması lazımdı. Derya'ya evi şu an kullanmadığımızı ve bir süre kalabileceklerini söyledik. Evi biz, düğünümüzde takılan altın ve paralarla aldık. Eşimle birlikte çocuğumuza daha hapse girdiğimizi bile söyleyemedik. Oğlum beni askerde sanıyor hala. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

KİME NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma",5 farklı fiilden"resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden"rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.