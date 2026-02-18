CHP'li Mahmut Tanal'ın ikiyüzlülüğü pes dedirtti! 'Zeytinime Dokunma' dedi katledilen ağaçlarla poz verdi
Özgür Özel’in Milas’ta düzenlediği “Zeytinime Dokunma” mitingi öncesi, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in 100 yaşından fazla 27 zeytin ağacını kestirdiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan skandal hızla büyüyor. İstifanın ardından araziyi devrettiği damadı ve Milas Belediyesi yöneticisi Cenk Soydan da görevden alındı. Mitingde ağaçlarla poz veren Mahmut Tanal’a ise vatandaşlar sert tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "CHP’li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP’liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler” paylaşımında bulundu.
- CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in arazisinde en az 100 yaşında 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.
- Kılbey'in damadı Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan görevinden alınarak Fen İşleri birimine atandı.
- Kılbey'in ağaçların bulunduğu araziyi damadı Cenk Soydan'a devrettiği belirlendi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Şubat'ta Milas'ta 'Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz' temalı miting düzenlemişti.
- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal mitingde zeytin ağacı yanında 'Zeytinime dokunma mitingi için Muğla'dayız' paylaşımı yaparak tepki çekmişti.
Muğla Milas'taki zeytinlik katliamının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Şubat'ta Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" temasıyla yaptığı miting öncesinde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçedeki arazide her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkmıştı.
Skandal üzerine Kılbey görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Kılbey'in ağaçların bulunduğu araziyi damadı Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan'a devrettiği belirlenmişti. Skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kılbey'in damadı Soydan, görevinden alındı. Soydan'ın Fen İşleri biriminde görevlendirildiği öğrenildi.
TANAL'A VATANDAŞ TEPKİSİ: İLÇE BAŞKANI ZEYTİNLERİ KESMİŞÇIKMIŞ 'ZEYTİNİME DOKUNMA' DİYOR
CHP Milas İlçe Başkanı'nın zeytinliği katlettiği için istifa ettiği gün, Milas'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği mitingde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın asırlık bir zeytin ağacının yanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte poz verip, "Zeytinime dokunma mitingi için Muğla'dayız"paylaşımı yapması pes dedirtti.
SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, vatandaşlar, Tanal'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kerizime dokunma mitingi olmuş. CHP'li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP'liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler", "Biraz utanma duygusu olsun sizlerde", "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumu yaptı.