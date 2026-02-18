CHP'li Mahmut Tanal'ın ikiyüzlülüğü pes dedirtti! 'Zeytinime Dokunma' dedi katledilen ağaçlarla poz verdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, vatandaşlar, Tanal'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kerizime dokunma mitingi olmuş. CHP'li başkan zeytin ağaçlarını katlediyor, CHP'liler zeytin mitingi yapıyor. Fıkra gibiler", "Biraz utanma duygusu olsun sizlerde", "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" yorumu yaptı.