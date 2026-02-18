Başkan Erdoğan'dan ramazan mesajı: Birlik ve beraberliğimiz güçlensin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan-ı Şerif’in başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, mübarek ayın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek birlik vurgusu yaptı ve "Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
"RAMAZANDA BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENSİN"
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:
"Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.
Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.
Hayırlı Ramazanlar… "