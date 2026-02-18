AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan doğum izni açıklaması: "24 haftaya çıkacağına inanıyorum"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan Verdi'nin konuğu olduğu canlı yayında, Türkiye Yüzyılı'nın kadın vizyonuna dair devrim niteliğinde açıklamalar yaptı. Doğum izninin toplamda 24 haftaya çıkarılmasından iş yerlerinde kreş zorunluluğuna, sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması getirilmesinden 6 milyon kadın üye hedefine kadar pek çok kritik başlık ilk kez bu yayında detaylandırıldı. Ercan, özellikle çalışan anneleri ve aile yapısını güçlendirecek yeni paketin şifrelerini tek tek paylaştı.

AK Parti Kadın Kolları 81 ilde sahaya iniyor: Gönül sofraları kurulacak!

DOĞUM İZNİNDE 24 HAFTA İÇİN GERİ SAYIM

Milyonlarca kadının beklediği doğum izni düzenlemesine dair detayları paylaşan Tuğba Işık Ercan, "Aile Bakanlığımız bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bizler de halkımızın taleplerini ilgili birimlere ilettik. İnşallah önümüzdeki çok yakın dönemde, mevcut sürenin uzatılarak doğum izninin 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası doğum sonrası olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkacağına inanıyorum."dedi.

Ercan açıklamasının devamında, "Bu konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda da ele alındı; anneyi doğum sürecinde devlet olarak en rahat imkanlarla desteklemek temel önceliğimizdir"ifadelerini kullandı.