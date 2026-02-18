AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan doğum izni açıklaması: "24 haftaya çıkacağına inanıyorum"
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi’nin canlı yayın konuğu oldu. Çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum izni süresinin uzatılmasından kadın istihdamını artıracak yeni destek paketine kadar pek çok kritik düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Doğum izninin uzatılması konusuna değinen Ercan, "Doğum izninin 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası doğum sonrası olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkacağına inanıyorum." dedi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan Verdi'nin konuğu olduğu canlı yayında, Türkiye Yüzyılı'nın kadın vizyonuna dair devrim niteliğinde açıklamalar yaptı. Doğum izninin toplamda 24 haftaya çıkarılmasından iş yerlerinde kreş zorunluluğuna, sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması getirilmesinden 6 milyon kadın üye hedefine kadar pek çok kritik başlık ilk kez bu yayında detaylandırıldı. Ercan, özellikle çalışan anneleri ve aile yapısını güçlendirecek yeni paketin şifrelerini tek tek paylaştı.AK Parti Kadın Kolları 81 ilde sahaya iniyor: Gönül sofraları kurulacak!
DOĞUM İZNİNDE 24 HAFTA İÇİN GERİ SAYIM
Milyonlarca kadının beklediği doğum izni düzenlemesine dair detayları paylaşan Tuğba Işık Ercan, "Aile Bakanlığımız bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bizler de halkımızın taleplerini ilgili birimlere ilettik. İnşallah önümüzdeki çok yakın dönemde, mevcut sürenin uzatılarak doğum izninin 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası doğum sonrası olmak üzere toplamda 24 haftaya çıkacağına inanıyorum."dedi.
Ercan açıklamasının devamında, "Bu konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda da ele alındı; anneyi doğum sürecinde devlet olarak en rahat imkanlarla desteklemek temel önceliğimizdir"ifadelerini kullandı.
İŞ YERLERİNDE KREŞ VE İŞVERENE TEŞVİK SİSTEMİ
Kadınların iş hayatından kopmaması için atılacak somut adımlara değinen Ercan, "Çalışan annelerimiz için kreş imkanlarının artırılması çalıştayımızın en önemli sonuçlarından biriydi. Belirli bir sayıdan fazla çalışanı olan iş yerlerinde kreş açılmasının zorunlu tutulmasını ve işverenlerin bu konuda teşvik edilmesini hedefliyoruz. Anne ne kadar rahat olursa, bebeğiyle ve işiyle o kadar sağlıklı bir bağ kurabilir. Ayrıca üniversite kampüslerimizin 'bebek dostu' hale getirilmesi ve buralarda kreşlerin yaygınlaşması için YÖK nezdinde girişimler başladı" sözleriyle istihdamda yeni dönemi duyurdu.
SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ
Dijital zorbalık ve çocukların korunması için hazırlanan yeni yasal düzenlemeye tam destek veren Tuğba Işık Ercan, "Sosyal medya hesaplarına kimlik ve cep telefonu doğrulaması getirilmesini çok önemli buluyoruz. Bu adım dijital zorbalığın, hakaretin ve dolandırıcılığın büyük oranda önüne geçecektir. Özellikle 15 yaş altı çocuklarımızın bu mecralara aile onayıyla girmesi, onları uygunsuz ortamlardan ve suça sürüklenmekten koruyacaktır. Biz de Kadın Kolları olarak 1.5 ayda 50 bin anneye bağımlılık eğitimi vererek bu sürece sahadan en büyük desteği sağladık" şeklinde konuştu.
RAMAZANDA "5+1" SEFERBERLİĞİ VE 6 MİLYON ÜYE HEDEFİ
Ramazan ayı hazırlıkları ve teşkilat hedefleri hakkında konuşan Ercan, "81 ilimizde '5+1' formülümüzle sahada olacağız; 5 kapı ziyaret edip 6. kapıda iftarımızı açarak gönüllere misafir olacağız. 'Arife Çiçekleri' projemizle çocuklarımızı sevindirirken, dünyanın en büyük kadın örgütlerinden biri olarak çok yakında 6 milyonuncu kadın üyemizi açıklayacağız. AK Parti bir vefa hareketidir; kuruluşumuzdan bugüne emek veren 11 bin kadınımızla 'Köklerden Geleceğe' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
"HİÇBİR ŞEHİT VE GAZİ AİLEMİZ İNCİNMEYECEK"
Meclis'te tamamlanan'Terörsüz Türkiye'raporuna ilişkin kırmızı çizgilerini hatırlatan Ercan, "Bu raporun hazırlık aşamasında her partiden kadın milletvekillerimiz titizlikle çalıştı. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir unsurun bu kararlarda yer almayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın mektuplarını 81 ilde bizzat ulaştırarak ailelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.