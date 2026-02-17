Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü özel maden ocağının sahibi tutuklandı

Kazada ölen işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret (60), yaralanan işçi ise İsmet Kabuk (31) olarak belirlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı özel maden ocağının sahibi tutuklandı. Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un (31) da yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.