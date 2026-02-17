Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili işletme sahibi tutuklandı. Göçükte Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret yaşamını yitirirken, İsmet Kabuk yaralı kurtarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan maden ocağı sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
- Kazada ölen işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret (60), yaralanan işçi ise İsmet Kabuk (31) olarak belirlendi.
- Maden ocağı sahibi H.B. olayla ilgili gözaltına alındı.
- Şüpheli H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı özel maden ocağının sahibi tutuklandı. Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un (31) da yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.