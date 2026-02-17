Güçlü teşkilat güçlü adalet! Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı camiasına mesaj | Yapısal sorunlar için yeni adımlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkimler, savcılar, avukatlar, adalet personeli ve infaz koruma teşkilatının büyük bir aile olduğunu vurguladı.



"AYNI KÜRSÜDEN GELİYORUM"



Bakan Gürlek, 20 yıl boyunca hâkim ve savcı olarak görev yaptığını hatırlatarak, adliye koridorlarının sesini, dosyaların yükünü ve yargı mensuplarının sorumluluğunu yakından bildiğini söyledi.

Bakan Gürlek’ten yargıda reform sinyali: "Birlikte Başaracağız"





"Bugün sizlere aynı kürsüde görev yapmış bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum."diyen Gürlek, yargı teşkilatının meselelerini içeriden bildiğini ve iş yükünün farkında olduğunu ifade etti.