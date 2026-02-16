PODCAST CANLI YAYIN

TBMM lokantasında taciz iddiası: 3 sanık tutuklandı

Son dakika haberi! "TBMM'de stajyerlere taciz" davasında 4 sanık hakkında tahliye kararına yapılan itirazın kabul edildi. Bununa üzerine 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

"TBMM'de stajyerlere taciz" davasında 4 sanık hakkında tahliye kararına yapılan itirazın kabul edildi.

3 SANIK YENİDEN TUTUKLANDI

Bununa üzerine 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

