TBMM lokantasında taciz iddiası: 3 sanık tutuklandı
"TBMM'de stajyerlere taciz" davasında 4 sanık hakkında tahliye kararına yapılan itirazın kabul edildi.
3 SANIK YENİDEN TUTUKLANDI
Bununa üzerine 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.