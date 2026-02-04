Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu turunda ikinci durak Mısır: İki ülke arasında imzalar atıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu turunun ikinci durağı kapsamında Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmenin ardından 7 anlaşmaya imza atarken Başkan Erdoğan Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hedefinin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan Mısır'da!
Bu kapsamda 3 Şubat 2026'da Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelen Erdoğan Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
BAŞKAN MISIR'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'dan ayrıldı.
TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Mısır arasında kritik anlaşmalar imzalandı.
İki lider basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğini artırmak arzusunda olduklarının belirten Başkan Erdoğan, "Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.
7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
Al-İttihadiye Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Başkan Erdoğan ve Sisi, Türkiye Cumhuriyeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.
Türkiye ile Mısır arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:
"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır İlaç Otoritesi Arasında İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Muhtırası
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığının Ortak Bakanlık Bildirisi
- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"
SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Erdoğan ve Sisi, ikili resmi törenin ardından önce ikili görüşmeye, ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Kahire temasları kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine de katılacak. Başkan Erdoğan ve Sisi'nin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır İş Forumu'na katılarak Kahire temaslarını tamamlaması bekleniyor.
AL-İTTİHADİYE SARAYI'NDA RESMİ TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde aracından inerken Sisi karşıladı.
Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı.
Başkan Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.
SİSİ HAVALİMANINDA KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR"ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.
İKİNCİ DURAK MISIR
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından bugün Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA
Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.
MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME
Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.
Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.