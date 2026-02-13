Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi'ne üç müjde: Yeni kütüphane, laboratuvar ve konferans salonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katıldı. Güney Kampüs Albert Long Hall’de gerçekleştirilen törende Erdoğan, deprem güvenliği nedeniyle yıkılan ve 2 milyar lira yatırımla inşa edilecek yeni Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nin, 3 milyar liralık modern laboratuvar binasının ve daha büyük konferans salonunun müjdesini verdi!
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te toplam 916 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtlarının açılışını gerçekleştirdi.
- Erdoğan, üniversiteye 2 milyar lira değerinde yeni bir kütüphane ve 3 milyar liralık tam teşekküllü bir laboratuvar binası kazandırılacağını açıkladı.
- Üniversitelerin ideolojik arka bahçe değil bilim yuvası olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kurumun tersine beyin göçüne sağladığı katkıya dikkat çekti.
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, depreme dayanıksız binaların yenilendiğini ve son beş yılda 150 yeni akademisyenin kadroya katıldığını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall'de gerçekleştirilen Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışı yapılan yurtların Boğaziçi Üniversitesi için önemine dikkat çeken Erdoğan; "Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün arkada kalmayacağı 210 kişi kapasiteli vakıf erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan,Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nınkısa sürede hayata geçirdiği yatırımları da takdirle karşıladığını belirterek, "Toplam 916 öğrencinin barınacağı iki yurdu bu kadar kısa sürede tamamlamak kolay bir iş değildir. Vakfımızı ve üniversite yönetimini gönülden tebrik ediyorum."dedi.
BOĞAZİÇİ'NE YENİ KÜTÜPHANE VE LABORATUVAR MÜJDESİ
Başkan Erdoğan konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik iki önemli yatırım müjdesi de paylaştı:
"Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın zamanda yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz üniversitemize şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız."
Tarihi Albert Long Hall'de konuşan Erdoğan ayrıca daha büyük bir konferans salonunun bir yıl içinde tamamlanması için en kısa sürede çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.
ÜNİVERSİTELERİN ASLİ MİSYONU
Üniversitelerin ve akademisyenlerin asli misyonlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye'nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü, fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz."
"BOĞAZİÇİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ YETİŞTİREN BİR MERKEZDİR"
Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim görmüş genç akademisyenleri kadrosuna katarak tersine beyin göçüne liderlik etmesinin kayda değer olduğunu belirten Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı role dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye'nin en seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin, bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesine anlamlı katkılar sunacağına inanıyorum. Üniversitemizin yakaladığı ivmeyi sürdürmesini ve doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemesini bekliyoruz."
700 KIZ ÖĞRENCİYE YENİ YURT 400 ÖĞRENCİYE YENİ YATIRIM
Törenin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, barınma alanında atılan adımların üniversite açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı:
"Depreme dayanıksız yurtlarımızı yıkarak modern ve güvenli yaşam alanları inşa ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yurdumuz 700 kız öğrencimize ev sahipliği yapacak. Ayrıca vakfımız aracılığıyla 400 öğrencimize ev sahipliği yapacak iki yeni yurt inşa ediyoruz. Bu yatırımlar, gençlerimize güvenli ve nitelikli bir gelecek sunma iradesinin somut göstergesidir."
AKADEMİK GÜÇLENME: 150 YENİ AKADEMİSYEN
Konuşmasında akademik dönüşüme de değinen İnci, son beş yılda 150 yeni öğretim üyesinin üniversiteye kazandırıldığını belirterek "Akademisyen alımlarında liyakati ve bilimsel üretkenliği esas aldık. Dünyanın saygın üniversitelerinden mezun, nitelikleriyle öne çıkan isimleri kadromuza dahil ettik. Bu süreç aynı zamanda tersine beyin göçünün de güçlü bir örneği olmuştur"dedi.
"Ayağımız Bu Topraklarda, Ufkumuz Dünyada"
Rektör Prof. Dr. Naci İnci konuşmasının sonunda, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen "pergel metaforuna" atıf yaparak şunları söyledi:
"Ayağını bu topraklara sağlam basan, ancak ufkunu dünyaya açan bir Boğaziçi Üniversitesi hedefiyle çalışıyoruz. Bilimi, üniversiteyi ve ülkemizin menfaatlerini merkeze alan bir duruştan taviz vermiyoruz."