Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi'ne üç müjde: Yeni kütüphane, laboratuvar ve konferans salonu

Tarihi Albert Long Hall'de konuşan Erdoğan ayrıca daha büyük bir konferans salonunun bir yıl içinde tamamlanması için en kısa sürede çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

ÜNİVERSİTELERİN ASLİ MİSYONU Üniversitelerin ve akademisyenlerin asli misyonlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye'nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü, fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz."

"BOĞAZİÇİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ YETİŞTİREN BİR MERKEZDİR" Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim görmüş genç akademisyenleri kadrosuna katarak tersine beyin göçüne liderlik etmesinin kayda değer olduğunu belirten Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı role dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin en seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin, bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesine anlamlı katkılar sunacağına inanıyorum. Üniversitemizin yakaladığı ivmeyi sürdürmesini ve doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemesini bekliyoruz."

700 KIZ ÖĞRENCİYE YENİ YURT 400 ÖĞRENCİYE YENİ YATIRIM Törenin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, barınma alanında atılan adımların üniversite açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı: "Depreme dayanıksız yurtlarımızı yıkarak modern ve güvenli yaşam alanları inşa ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yurdumuz 700 kız öğrencimize ev sahipliği yapacak. Ayrıca vakfımız aracılığıyla 400 öğrencimize ev sahipliği yapacak iki yeni yurt inşa ediyoruz. Bu yatırımlar, gençlerimize güvenli ve nitelikli bir gelecek sunma iradesinin somut göstergesidir."