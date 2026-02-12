Sosyal medya ünlüsü Enes Batur'a uyuşturucudan gözaltı!

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

11 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.