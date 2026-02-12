İzmir'deki su dolu alt geçit faciasında CHP'li belediye sorumluluktan kaçtı! Aile isyan etti

Alt geçidin yapısına dikkati çeken Ekinci, "Su dolan alt geçit, doğal bir huni biçiminde yapılmış. Nasıl bir mimarisi ya da altyapısı var; bilmiyorum. Nasıl böyle bir yer yol olarak kullanılır? Etrafına şerit çekildiği söyleniyor ama gittiğimizde şerit görmedik. Madem böyle bir sorun var, beton bariyerler konulsaydı" diye konuştu.

Mehmet Ekinci'nin kardeşi Fazlı Ekinci. (Görsel DHA'dan alınmıştır)

AK PARTİ İNCELEDİ

Ekinci,"AK Parti'li bir meclis üyesinin gidip yerinde inceleme yaptığını ve açıklamalar yaptığını gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Ancak CHP'li bir grubun 'Bizim sorumluluğumuzda değil' şeklindeki açıklamaları bizi üzdü. CHP İl Başkanı'ndan böyle bir açıklama duymak, bizi çok üzdü. Keşke bunun yerine 'Bir insanı kaybettik, çok üzgünüz. Bu işin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız' deselerdi. 'Bizim sorumluluğumuzda değil' deyip, bu işten sıyrılmak istemeleri veya olayı başka yerlere atmaları üzüyor. Biz zaten sorumlunun kim olduğunu savcılıktan bekliyoruz. Herkesin bizi üzmeyecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.