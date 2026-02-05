Torbalı’da ölüm tuzağı: Alt geçitte mahsur kalan sürücü boğularak can verdi
İzmir Torbalı'da şiddetli yağış sonrası suyla dolan İZBAN alt geçidi bir sürücüye mezar oldu. Aracında mahsur kalan 58 yaşındaki sürücü boğularak can verdi.
- İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan otomobilin sürücüsü Mehmet Ekinci hayatını kaybetti.
- Olay, Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde, aracın yükselen sular nedeniyle mahsur kalması sonucu yaşandı.
- İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulara gömülen aracı bulunduğu yerden çıkardı.
- Ekinci'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
ALT GEÇİTTE ÖLÜM TUZAĞI
Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı otomobil, yağmur sularının biriktiği alt geçitten geçmeye çalıştı.
ARAÇ KISA SÜREDE SULARA GÖMÜLDÜ
Geçiş sırasında su seviyesinin hızla yükselmesiyle araç alt geçitte mahsur kaldı. Kısa süre içinde suya gömülen aracı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sular altında kalan aracı bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan araçta yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI
Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.