Torbalı’da ölüm tuzağı: Alt geçitte mahsur kalan sürücü boğularak can verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü!

ALT GEÇİTTE ÖLÜM TUZAĞI

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı otomobil, yağmur sularının biriktiği alt geçitten geçmeye çalıştı.

ARAÇ KISA SÜREDE SULARA GÖMÜLDÜ

Geçiş sırasında su seviyesinin hızla yükselmesiyle araç alt geçitte mahsur kaldı. Kısa süre içinde suya gömülen aracı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sular altında kalan aracı bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan araçta yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.