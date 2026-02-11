Suç örgütünün iki numarası itiraf etti: Kaçmamı emniyet müdürü söyledi
Türkiye’ye getirildikten sonra tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası Serdar Sertçelik, dönemin Emniyet Müdürü Murat Çelik’in kendisine “Yurtdışına kaç” dediğini anlattı. Çelik, operasyon yapılan cep telefonunun da kendisine ait olmadığını söyledi.
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nün iki numarası olan firari Serdar Sertçelik geçtiğimiz günlerde Macaristan'dan Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanmıştı. Ev hapsindeyken yurtdışına kaçan Sertçelik, Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
SAVCI BASKI YAPTI
İfadesinde bir avukatlık ofisinin önünde bulunduğu öne sürülerek dosyaya konulan bir telefondaki mesajlarla ilgili yeni bir soruşturma açıldığını söyleyen Sertçelik, savcının kendisine"Telefon benim de etkin pişmanlıktan faydalan" şeklinde baskı yaptığını ileri sürdü.
Ankara'da ev hapsindeyken Organize Şube'deki görevli Ufuk Gültekin ve Gökhan isimli polislerin yurt dışına gitmesi yönünde telkinde bulunduğunu aktaran Sertçelik, "27 Kasım 2023 tarihinde Emniyet Müdürü Murat Çelik beni facetime üzerinden arayıp kaçmam gerektiğini söyledi. Murat Çelik'in azmettirmesiyle yurtdışına çıkma kararı almıştım" ifadesini kullandı.
SABAH'tan Kerim Cengil'in haberine göre, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan davasında yargılama süreci devam ederken, davada Serdar Sertçelik "gizli" tanık olarak yer alıyordu.
GELMEZSEN AĞABEYİN TUTUKLANIR
Sertçelik, 2024 yılında da bazı siyasilere yönelik ifade vermesinin istendiğine dair Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın kendisini tehdit ettiğini belirterek,"Eğer gelmezsen ağabeyin tutuklanır, bana bir söz ver dedi" ifadelerine yer verdi.