Terörsüz Türkiye raporu için geri sayım! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım aşamasını tamamlamak üzere kritik bir döneme girdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada sürecin son aşamasına gelindiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde komisyonu bir araya getirerek oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE RAPOR SONRA YASAL DÜZENLEME

Öte yandan komisyonun siyasi partilerin uzlaşılarıyla ilerlediği süreçte, terörün sona erdirilmesini ana hedef olarak belirleyen rapor yasal düzenlemelere de temel oluşturacak.