Zeynep Güneş'ten Ankara'da sivil anayasa çağrısı: "Bir an önce geçilmeli"

Hasan Basri Yalçın, burada, Belediye Başkanı Güneş'e yönelik hakaret içeren sözlü saldırılara ilişkin toplumsal ve çok anlamlı bir tepki oluştuğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i ağırladı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Hala başörtüye yönelik zihniyetin, rahatsız edici tutumun, bu toplumun temel değerlerine yönelik nefret dilinin sona ermediğine işaret eden Yalçın, "Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular." diye konuştu.

"BU ÜLKEDE ÇOK CİDDİ BİR ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYAÇ VAR"

Yalçın, Zeynep Güneş ve arkadaşlarını, grup toplantısında, partide ve teşkilat toplantılarında beyaz örtmelerle görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bu tür insanların kendinden ve değerlerinden nefret eden bir zihniyete sahip olduğunun altını çizen Yalçın, "Başarıyı, belediye başkanlığını şalvarla, örtmeyle kısıtlayabileceklerini zanneden bir zihniyet. Senelerdir bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Zeynep Başkan'a da sizlere de o başarılı mücadele için biz çok teşekkür ediyoruz." sözlerini sarf etti.