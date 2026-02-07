Bebek Otel soruşturmasından otel müdürü Altunbudak'dan yeni itiraf: 'Kariyer vaatleriyle kandırırdı'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Bebek Otel dosyasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Otel müdürü Arif Altunbudak'ın savcılık ifadesindeki çarpıcı iddialar sonrası yeni gözaltılar yapılırken, Yıldırım'ın otelde genç kadınlarla sık sık görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu kadınlara kariyer vaatleri vererek yakınlık kurmaya çalıştığını ve bu görüşmelerin organizasyonunun dışarıdan sağlandığını belirtti.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel müdürü Arif Altunbulak'ın savcılık ifadesinde otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın genç kadınlarla görüştüğünü ve kariyer vaatleri verdiğini itiraf etti.
- Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de uyuşturucu trafiği, VIP uyuşturucu partileri ve yasadışı dinleme skandalları nedeniyle yeni gözaltı dalgası yaşandı.
- Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamlarını, holding patronlarını ve ünlü isimleri özel kamera sistemleriyle cep telefonundan anlık olarak izlediği iddia edildi.
- Müdür Altunbulak ifadesinde kadınları Beykoz'dan Fatoş isimli bir kişinin ayarladığını ve bu kişinin Muzaffer Yıldırım'dan ödeme aldığını belirtti.
- Fatma Yılmaz isimli kadın tedarikçisi yakalanarak mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sular durulmuyor.
Bebek Otel hakkında yürütülen soruşturmada, otelin müdürü Arif Altunbulak'ın savcılık ifadesindeki itirafları sapkınlığın boyutunu gözler önüne serdi.
Muzaffer Yıldırım'a ait olan ve uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiği iddia edilen Bebek Otel'e yönelik operasyonlarda,"VIP uyuşturucu partileri" ve "yasadışı dinleme" skandallarının ardından yeni bir gözaltı dalgası yaşandı.
Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamlarını, holding patronlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı, kurulan özel kamera sistemleriyle bu kişileri cep telefonundan anlık olarak izlediği öne sürülmüştü.
KADINLARI KARİYER VAATLERİ İLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak'ın savcılık ifadesindeki itirafları ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Altunbulak, Yıldırım'ın otelde genç kadınlarla sık sık görüştüğünü, bu kadınlara kariyer vaatleri vererekyakınlık kurmaya çalıştığını ve bu görüşmelerin organizasyonunun dışarıdan sağlandığını belirtti.
BEBEK OTEL'İN KADIN TEDARİKÇİSİ 'FATOŞ MAMA' CEZAEVİNDE
Müdür Altunbulak'ın ifadesinde, "Kadınları Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirip tanıştırır, Muzaffer'den ödeme alırdı."demesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Yakalanan Fatma Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.