Murat kurum Osmaniye'den seslendi: “Tarih kitapları bu başarıyı yazacak”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde üç yılda 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, Türkiye-AB büyüklüğünde bir alanın yeniden inşa edildiğini söyledi; 500 bin yeni sosyal konutla “asrın inşasının” taçlandırılacağını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Kurum, bugün hüzün ve umudun bir arada yaşandığını söyledi.
"HÜZÜN VE UMUDU BİR ARADA YAŞIYORUZ"
Deprem şehitlerini rahmetle andıklarını ifade eden Kurum, şehitlerin emanetine sahip çıktıklarını belirterek, yiğitler şehri Osmaniye'de milletle yeniden kucaklaştıklarını dile getirdi.
Konuşmasında Başkan Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Bu alanı şereflendiren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen Beyi'miz Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm, 6 Şubat sabahında depremin acısı içimizi yakarken, 'Durmadan çalışacağız çünkü dert bizimdir, derman da bizdedir.' diyerek verdiğiniz vazifeyi bir şeref madalyası gibi göğsümüzde taşımaya devam ediyoruz."
"ENKAZI DEĞİL, YENİDEN DOĞAN ŞEHİRLERİ KONUŞUYORUZ"
Depremin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Kurum, bugün gelinen noktada yıkımı değil, yeniden inşayı konuştuklarını vurguladı.
"Rabbime hamdolsun ki bugün depremin üzerinden 3 yıl geçmişken, biz enkazları, yıkılan hastaneleri, ağır hasarlı okulları değil, biten yuvalarımızın mutluluğunu, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz. Bir Anadolu karanfili gibi yükselen 455 bin yuvamız, aziz milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor."
"TARİH KİTAPLARI BU BAŞARIYI YAZACAK"
Kurum, tarih kitaplarının deprem sonrası sergilenen dayanışmayı ve ortaya konulan çalışmaları şanla ve şerefle yazacağına inandığını belirtti.
Deprem bölgesine yönelik eleştirilerde bulunan Kurum, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar. Bundan on yıllar sonra bile 'sosyal devlet' denince kimse dönüp onlara bakmayacak, herkes dönüp Recep Tayyip Erdoğan liderindeki Türkiye'ye bakacak. 'Millet sevdası nasıl olur?' dediklerinde bütün yüzler Anadolu'ya dönecek, 'Kardeşlik nasıl olur?' dediklerinde herkes dönüp milletimize, Türkiye'ye, Osmaniye'ye bakacak."
"500 BİN YENİ SOSYAL KONUTLA TAÇLANDIRACAĞIZ"
Osmaniye'den 86 milyonun "Türkiye'min gücüne bak" diye haykırdığını ifade eden Kurum, depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Deprem bölgesinde 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin görev yaptığını belirten Kurum, şöyle konuştu:
"Biz 'Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız.' sözünün izzetini taşıyoruz ve inşallah bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. Asrın inşasını, Ev Sahibi Türkiye projemizde, 500 bin yeni sosyal konutumuzla, yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız."
TEŞEKKÜR VE ANMA
Konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı liderlerine teşekkür eden Kurum, deprem şehitlerini rahmetle andı; gece gündüz çalışan ve alın teri döken tüm ekibe şükranlarını sundu.