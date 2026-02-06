Müge Anlı canlı yayın 6 Şubat: atv Müge Anlı son olay ne? İşte programda yaşananlar
Faili meçhul cinayetler ve yıllardır çözülemeyen kayıp dosyalarını gündeme taşıyan Müge Anlı ve ekibi her bölümde izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen program kayıpların yaşam öykülerini ortaya koyarak olayları aydınlatmayı sürdürüyor. İşte son bölümde yaşananlar...
- Müge Anlı programı hafta içi her gün yayınlanarak Türkiye'deki faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalarını ele alıyor.
- Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak, iş yerinde tanıştığı kişi tarafından evlilik vaadiyle 430 bin TL dolandırıldığını iddia etti.
- İddiaların odağındaki sevgili canlı yayına katılarak iddiaları kabul etmediğini söyledi.
- Eray Pilak canlı yayında sevgilisini hala sevdiğini itiraf etti.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyaları, Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmalarıyla ekrana taşınıyor. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan program karanlıkta kalan olaylara ışık tutmayı amaçlıyor. İşte son bölümde yaşananlar...
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak'ın Müge Anlı'ya getiren iş yerinde tanışıp gönül ilişkisi yaşadığı kişi tarafından evlilik vaadiyle 430 bin TL dolandırıldı iddiasıydı. İddiaların odağındaki sevgili canlı yayına katıldı ve iddiaları kabul etmediğini dile getirdi. Pilak'ın "Hala seviyorum" itirafı ise programa damga vurdu.