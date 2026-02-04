Terör örgütü YPG/PKK'ya ait 5 sosyal medya hesabına erişim engeli
İletişim Başkanlığı, Suriye ordusunun operasyonları sürerken terör örgütü YPG/PKK adına Türkiye'yi hedef alan dijital medya kampanyalarını yürüten hesapları tek tek tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından 5 örgüt hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı dijital izleme çalışmaları sonucunda, YPG/PKK terör örgütüne ait propaganda hesapları deşifre edilerek hukuki süreç başlatıldı.
DİJİTAL PLATFORMDA TERÖR PROPAGANDASI
Suriye'deki askeri gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde, terör örgütü dijital platformlarda yoğun bir algı operasyonu yürütüyor.
Sosyal medya hesapları, haber siteleri ve çeşitli dijital kanallar üzerinden Türkiye'yi hedef alan içerikler üreten bu yapılanma, İletişim Başkanlığı'nın teknik ekipleri tarafından sürekli takip altında tutuluyor.
5 HESABA ENGEL
Bu kapsamında tespit edilen örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 hesaba Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi. Hesapların, Latakian57, OgloSozdar, amed_zana242, serhat492133, jiboxwe kullanıcı adını kullandıkları bildirildi.
Bu adım dijital terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu hesapların içerik analizi, terör örgütünün sadece yerel değil, uluslararası kamuoyunu da etkilemeye yönelik çok katmanlı bir strateji izlediğini gösteriyor. Özellikle Batılı medya organlarına kaynak oluşturmak ve Türkiye'nin meşru güvenlik operasyonlarını karalamak amacıyla üretilen içerikler, sistematik bir şekilde yayılıyor.