Terör örgütü YPG/PKK'ya ait 5 sosyal medya hesabına erişim engeli

Terör örgütü üyeleri sistematik şekilde algı operasyonu yapıyor.

Bu adım dijital terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu hesapların içerik analizi, terör örgütünün sadece yerel değil, uluslararası kamuoyunu da etkilemeye yönelik çok katmanlı bir strateji izlediğini gösteriyor. Özellikle Batılı medya organlarına kaynak oluşturmak ve Türkiye'nin meşru güvenlik operasyonlarını karalamak amacıyla üretilen içerikler, sistematik bir şekilde yayılıyor.