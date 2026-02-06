Deprem bölgesini ziyaret eden yabancı gazeteciler asrın inşasına hayran kaldı
6 Şubat depremlerinin 3. yılında Hatay ve Kahramanmaraş’ı gezen uluslararası basın mensupları yapılanları “başarı hikâyesi” olarak niteledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonundaki programda gazeteciler, Türkiye’nin afet sonrası toparlanma hızını takdire şayan bulduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü'nce, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü kapsamında, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenlendi.
GAZETECİLER TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Sabah'tan Yaser Çaparoğlu ve Ali Altuntaş'ın haberine göre ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan 32 basın mensubu Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Hatay'da Meclis binası ile Adalı Konağı ve Habib-i Neccar Camii gibi mekânları ziyaret eden gazeteciler, dün Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan binaları ve tarihi yapıları gezdi. Deprem sonrası 3 yıl içinde yapılanların bir başarı hikâyesi olduğunu belirten gazeteciler Türkiye'ye övgüler yağdırdı.
"TAKDİRE ŞAYAN"
Alman RTL televizyonunda çalışan gazeteci Andreas Kruger: Depremden bir hafta sonra Alman ekibiyle buradaydım. Yıkımın boyutunu yakından gördüm. Gördüğüm kadarıyla 3 yıl öncesi ve 3 yıl sonrası arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla burada ortaya konulan emeği çok kıymetli buluyorum.
"BAŞARI HİKAYESİ"
ABD'li gazeteci John Kavuhch: Ben daha önce başka ülkelerdeki afet bölgelerinde de bulundum. Türkiye kadar hızlı toparlananı görmedim. 3 yıl önce burayı gördüğümde binalar yıkılmıştı, her yer mahvolmuş haldeydi. Fakat 3 yıl sonra gelinen noktada her şeyin yeniden yapıldığını görüyorum. Arada çok büyük bir fark var, takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bugün burada gördüğümüz bir başarı hikâyesi.
Azerbaycanlı gazeteci Marahim Nasibov:Daha önce bölgeyi ziyaret ettim. Bir yıl içinde ortaya konulan çalışmaları görünce gerçekten etkilendim. Kısa sürede bu kadar büyük bir dönüşüm sağlanması takdire değer.
'TÜRKİYE ADINA ÇOK GURURLUYUZ'
Ramin Abdullayev:Ben bir sene önce de bu bölgedeydim. Bir senede ne kadar muazzam bir iş görüldüğüne şahit oldum. Biz kardeş ülke olarak gururluyuz. Gerçekten bir sene gibi kısa sürede bu kadar büyük işlerin yapılması, her devletin yapabileceği bir şey değil. Biz de Türkiye adına çok gururluyuz.
Mısırlı gazeteci Muhammed Tharvat:Sahadaki çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Yürütülen projeler gerçekten dikkat çekici.
MUAZZAM BİR ÇABA
Güney Koreli basın mensubu Jaehoon Chu:Depremin meydana geldiği gün burada değildim fakat meslektaşlarım buradaydı. Bize yaşanan yıkımı ve facianın boyutlarını anlattılar. Daha sonra biz de ziyaret etme imkânı bulduk ve birçok çabanın sarf edildiğini gözlemledik. 3 yılda yapılan çalışmaları, kat edilen mesafeyi tekrar gözlemlemek için buradayız. Muazzam bir çaba sarf edildiğini görüyorum. Buradaki bütün evlerin, işyerlerinin yıkıldığını duymuştum. Burada büyük bir yıkım ve facia yaşanmış fakat bu binaların inşa edildiğini görüyorum. Muazzam bir çaba sarf edildiğini ve harika bir sonuç çıktığını gözlemliyorum.