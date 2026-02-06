Deprem bölgesini ziyaret eden yabancı gazeteciler asrın inşasına hayran kaldı

ABD'li gazeteci John Kavuhch

"BAŞARI HİKAYESİ"

ABD'li gazeteci John Kavuhch: Ben daha önce başka ülkelerdeki afet bölgelerinde de bulundum. Türkiye kadar hızlı toparlananı görmedim. 3 yıl önce burayı gördüğümde binalar yıkılmıştı, her yer mahvolmuş haldeydi. Fakat 3 yıl sonra gelinen noktada her şeyin yeniden yapıldığını görüyorum. Arada çok büyük bir fark var, takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bugün burada gördüğümüz bir başarı hikâyesi.



Azerbaycanlı gazeteci Marahim Nasibov:Daha önce bölgeyi ziyaret ettim. Bir yıl içinde ortaya konulan çalışmaları görünce gerçekten etkilendim. Kısa sürede bu kadar büyük bir dönüşüm sağlanması takdire değer.