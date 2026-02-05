Özgür Özel’in "Deprem bölgesinde 15 bin lira kira” iddiası belgelerle çöktü! Bakan Kurum canlı yayında ilanları tek tek gösterdi
Asrın felaketinin yaralarını saran deprem bölgesi hakkında yalana soyunan Özgür Özel'in "fahiş kira" iddiası yine boş çıktı. Bakan Murat Kurum, Özel'in "Yok" dediği 5 bin liralık evlerin ilanlarını Türkiye'ye katıldığı televizyon programında izletti. Rakamlarla konuşan Kurum, "İşte 7 bin, işte 5 bin... Hep yalan, hep iftira" diyerek CHP liderine sert çıkışta bulundu.
Asrın felaketinden üç yıl sonra bölgeye gelen CHP lideri Özgür Özel, yine algı operasyonuna kalkıştı.
Özgür Özel, afet bölgesinde kiraların fahiş fiyatlara ulaştığını iddia ederek, vatandaşın 15 bin TL kira ödediği yalanını ortaya attı.
Özgür Özel "Aidat ödemek bir dert, kiracıysan ev yok. Soruyorum; 5 bin liraya ev var mı Hatay'da? 10 bin, 15 bine ev var mı? 15 bin liradan aşağı Hatay'da ev yok. Diyor ki, '5 bin liraya var.' Neden? Sıkıştı mı at yalanı dönsün saysınlar inananı. Oturulacak evi 20 bine, 15 bine en kötü evi bulsam bir depozito üç aylık da peşin istiyorlar. 60 bin lira cebine koymadan gidip de bir eve geçmek mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bu algı balonu, Bakan Murat Kurum'un belgeli cevabıyla saniyeler içinde söndü.
EMLAK İLANLARINI GÖSTEREREK AÇIKLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında emlak sitelerindeki güncel ilanları tek tek göstererek iddiaları çürüttü.
Bakan Kurum, deprem bölgesinde 5 bin TL'den başlayan kiralık konutların bulunduğunu vurguladı. Ekranlardan ilanları paylaşan Kurum, "Bakın 7.500 liraya, 7.000 liraya, 9.000 liraya, 8.000 liraya, 10.000 liraya, 5.000 liraya evler var. 5.000 liradan başlıyor"dedi.
Özel'in sözlerine sert çıkan Kurum, siyasetin yalan ve iftira üzerinden yapılmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"'Orada 5.000 liraya ev yok' diyor. Ya hep yalan, hep iftira! Böyle siyaset olmaz."