Özgür Özel’in "Deprem bölgesinde 15 bin lira kira” iddiası belgelerle çöktü! Bakan Kurum canlı yayında ilanları tek tek gösterdi

Özgür Özel, afet bölgesinde kiraların fahiş fiyatlara ulaştığını iddia ederek, vatandaşın 15 bin TL kira ödediği yalanını ortaya attı.

Özgür Özel "Aidat ödemek bir dert, kiracıysan ev yok. Soruyorum; 5 bin liraya ev var mı Hatay'da? 10 bin, 15 bine ev var mı? 15 bin liradan aşağı Hatay'da ev yok. Diyor ki, '5 bin liraya var.' Neden? Sıkıştı mı at yalanı dönsün saysınlar inananı. Oturulacak evi 20 bine, 15 bine en kötü evi bulsam bir depozito üç aylık da peşin istiyorlar. 60 bin lira cebine koymadan gidip de bir eve geçmek mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu algı balonu, Bakan Murat Kurum'un belgeli cevabıyla saniyeler içinde söndü.