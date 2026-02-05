Bakan Kurum'dan CHP'li Özel'e sert tepki: "Siz önce baklava kutularının hesabını verin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taki "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde deprem bölgesinde gelerek hükümete saldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.



SİZ ÖNCE BAKLAVA KUTULARININ HESABINI VERİN



Afet bölgesinde 455 bin konutu teslim ettiklerini belirten Kurum,"Bunlar sizin anlayacağınız konular değil. Siz önce baklava kutularının, yolsuzluğun kitabını yazdığınız İstanbul'un hesabını verin." ifadelerini kullandı.

