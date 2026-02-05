Karaburun açıklarında bulunan İHA imha edildi

İstanbul Çatalca Karacaköy açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız hava aracı, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAS timi ekipleri tarafından imha edildi.

Karaburun açıklarında İHA bulundu iddiası





BALIKÇILAR FARK ETTİ



Olay, saat 12.30 sıralarında Karadeniz'de Çatalca Karaburun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avına çıkan balıkçılar denizin üstünde bir cisim olduğunu fark etti.

İHA düştü iddiası (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)

EKİPLER İMHA ETTİ



İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAS timi ekipleri sevk edildi. Bunun üzerine denizde incelemeler başlatan ekipler cismin insansız hava aracı olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından insansız hava aracının SAS timi ekipleri tarafından imha edildiği öğrenildi

DÜŞEN İHA'LAR Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli ve Balıkesir'de de İHA'lar düşmüştü. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "Hava sahamızın kontrolü; radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dâhil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır." denilmişti.