Jeffrey Epstein ne ilk ne de son! Küresel elitlerin karanlık yüzü: Seks tarikatları, toplu intiharlar...

Epstein'ın 578 milyon dolarlık servetinin kaynağının Victoria's Secret patronu Les Wexner ve Apollo Global Management kurucusu Leon Black olduğu belirlendi.

ABD'de kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ağıyla dünyayı sarsan ve hücresinde ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein dosyası, Batı'nın çürümüş sistemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu rezalet, münferit bir olay değil, aksine organize bir kötülüğün parçası...

Jeffrey Epstein dosyası Batı'nın maskesini düşürdü. (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede 2019'da ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein dosyası, Batı dünyasında "tekil bir cinsel suç" olarak kapatılmak istense de benzer vakalar çok fazla. ABD'de patlak veren bu rezalet, Batı'da faaliyet gösteren karanlık yapıların yalnızca bir örneği.

Din, kişisel gelişim, spiritüalizm ya da yardım örgütü kisvesi altında faaliyet yürüten bu yapılanmalar, kapalı devre sistemleri ve mutlak itaat anlayışıyla dikkat çekiyor. İşte onlardan bazıları:

TOPLU İNTİHARLAR

NXIVM:ABD merkezli bu oluşum, yıllarca "kişisel gelişim ve liderlik eğitimi" adı altında faaliyet yürüttü. Ancak soruşturmalar, örgütün kadınları psikolojik baskıyla köleleştirdiğini, damgaladığını ve cinsel istismara zorladığını ortaya koydu. Kurucu Keith Raniere, kendisini "üstün zekâ ve ahlaki rehber" olarak tanıttı. 'Seks tarikatı' olduğu söylenen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm iddialardan suçlu bulunmuştu.