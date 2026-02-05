İstanbul'da trafiğe sağanak ve maç etkisi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi, Acıbadem ve Altunizade mevkilerinde de araçlar yavaş seyrediyor.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BÖLGEDE TRAFİK OLUŞTU

Öte yandan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da gerçekleşecek olan futbol müsabakası nedeniyle alınan önlemler kapsamında, stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Aynı zamanda D100 Cevizlibağ-Merter yönünde araç yangını nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. Aracın söndürüldüğü öğrenildi.

TEM Otoyolu'nun Sancaktepe ve Ümraniye kısımlarında da trafik yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolunun Zeytinburnu, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.