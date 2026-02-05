Futbolda şike pazarlığı deşifre oldu! Başkanlar arasındaki kirli görüşme HTS’ye takıldı
Futbolda bahis ve şike dosyasında ilk iddianame hazırlandı. Savcılık, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maç öncesinde iki kulüp başkanı arasındaki pazarlığı HTS kayıtlarıyla ortaya koydu. Dosyada, karşılaşmanın skoruna ilişkin yapılan görüşmeler delil olarak yer aldı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili şike iddianamesi düzenledi.
- İddianamede 5'i tutuklu 52 şüpheli yer alırken, maçın 0-0 berabere bitmesiyle küme düşen Zonguldak Kömürspor suçtan zarar gören sıfatında bulunuyor.
- Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun şike suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.
- Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez'in şike suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri talep edildi.
- İddianamede şüpheliler arasında maç öncesi irtibat kurulduğu ve maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin ilk iddianame düzenlendi. 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören "sıfatında yer aldı.
Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un ise malen sorumlu sıfatında yer aldığı iddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.
ZAMANA OYNADILAR
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun "şike" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise "şike" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Dönemin Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş maç öncesinde irtibat kurarak maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata vardı. Nazilli Belediyespor ligde tutunurken mağdur Zonguldakspor ise küme düştü.
'HAYIRLI OLSUN' MESAJI
Maçtan sonra şüpheli Hasan Güney'in, Ankaraspor Başkanı Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı belirlendi. Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Kaya arasında HTS kaydı da tespit edildi. Kaya'nın "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklindeki konuşma içerikleri dikkat çekti. Kaya'nın, Hasan Güney'i, "Maçı bağladım" yönünde konuşma yapmaması konusunda uyardığı da kayıtlara yansıdı.