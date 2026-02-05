Futbolda şike itirafı mesajlarda: "Her yerde konuşuyormuşsun maçı ben bağladım diye"

Raporda, küresel bahis piyasasında maçın berabere biteceğine dair maç öncesi bahislerin de gözlemlendiği belirtilerek, "Bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine dair maç öncesi bahislerinin ardından maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı, bu durumun sektörde yaygın endişelere işaret ederek fikstürle ilgili genel bütünlük endişelerini daha da artırdığı, bahis platformu Betfair'de maçın berabere bitmesi yönünde de düzensiz ciro seviyelerinin gözlemlendiği" tespitine yer verildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında hazırlanan olaylı müsabaka raporuna yer verildi. Raporda, müsabakanın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla usulsüz bir şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü bahis kanıtlarının bulunduğu, hesapları izlenen bahis şirketlerinde maçın berabere bitmesi için şüpheli maç öncesi bahislerin kaydedildiği aktarıldı.

İddianamede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta, 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazillispor erkek futbol takımları arasında oynanan müsabakayla ilgili olarak çeşitli basın yayın organlarında çıkan ve futbol oyununun doğal akışına uygun olmayan iddialar yönünden, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara'da resen soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 52 sanık hakkında "şike ve teşvik primi " suçundan 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şahin Kaya. (Görseller takvim.com.tr/arşivden alınmıştır)

İddianamede yer verilen gözlemci raporunda ise hakemlerin maç boyunca kritik kararlar vermek zorunda kalmadığı, müsabakada kart gösterilmediği, penaltı, disiplin cezası ve diğer siyah beyaz ihlallerin hiçbirinin gerçekleşmediği kaydedildi.

"HER YERDE KONUŞUYORMUŞSUN MAÇI BAĞLADIM, DİYE"

İddianamedeki HTS incelemelerine göre tutuklu sanık Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile tutuklu sanık Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın 28 Nisan 2024'teki maç öncesinde saat 13.47'de, maç bitiminde saat 17.06'da ve ayrıca maçtan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu aktarıldı.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, Şahin Kaya'nın Nazillisporun eski başkanlarından sanık Hasan Güney'e gönderdiği mesajda, "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı."yazdığı, Güney'in de Kaya'ya"Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı." şeklinde mesaj ilettiği kaydedildi. Maç sonrası Hasan Güney'in, Katipoğlu'na "Hayırlı olsun."şeklindeki mesajına ilişkin ekran görüntüsünü Şahin'e gönderdiği de aktarıldı.

Soruşturmaya konu dönemde Kaya ile Güney arasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanacak maç öncesinde, skoru belirlemeye yönelik Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile görüşme sağlanmasına dair mesajlaşma içeriklerinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, görüşmenin sanık Abdurram Karataş (sanık Katipoğlu'nun akrabası) üzerinden sağlanmasıyla ilgili olduğu vurgulandı.

İddianamede, Karataş'ın ifadesinde de hem Kaya'nın hem de Güney'in, Katipoğlu ile maçın berabere bitmesi için görüşmeye aracılık etmesini istediklerini belirttiği dile getirildi. Anlaşma neticesinde Karataş ve Katipoğlu'nun telefon numaralarının Güney tarafından Kaya'ya gönderildiği, 2 gün sonra Karataş'ın Katipoğlu ile irtibat kurduğu, bu süreçte Güney ve Şahin'le de irtibatlı olduğu bilgisi verildi.