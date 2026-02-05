Fenerbahçe'nin transferini Başkan Erdoğan çözmüştü! Bilal Erdoğan'dan Kante açıklaması: "Sporcu bir Cumhurbaşkanı var"

Bilal Erdoğan, gençlere yönelik yaptığı konuşmada, "Gençlerde temiz bir muhakeme yeteneği var. Yeter ki ayaklarını sağlam zemine basabilsinler. Yeter ki sosyal medyada bir cümleyi, sloganı yargı edinmeyip biraz kafa yorup, 'derinlemesine anlamaya çalışayım' desinler. Ondan sonra gençleri tutamazsınız. Yaptığımız çalışmalarda bunu gördüğümüz için söylüyorum"dedi.

Erdoğan, gençlerin eğitim noktasında avantajlı olduğunu belirterek,"Dünyanın hiçbir yerinden geride kalmadan, dünyanın birçok ülkesinde olmayan modelleri biz ülkenin tamamında uygulamayı başarmışız. Bugün Türkiye'de doğan, büyüyen bir çocuğun, gencin dünya çapındaki şeyleri artık düşünebilecek cüreti olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bizi getirdiği yer diyebiliriz" diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Bilal Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde konut yapımına ilişkin, "Bugün başardığımız şeyi başarmak, inanılmaz bir şey. En az 20 yıl vadeli, bugünkü inşaatın maliyetini kesinlikle karşılamayacak gerçekten çok ekonomik, rahat şartlarda insanlar ev sahibi olmuş olacak tekrar. Bu 11 ilimizin yıkıntılarının yerine yapılan şehirlerin hepsi Türkiye'nin en nezih, en temiz, en sağlıklı, en yaşaması güzel şehirleri olacak. Bu bölge Türkiye'nin yeni cazibe merkezleri olacak. Tayyip Erdoğan'ın hayatında milletine hizmet etmek, iş yapmak dışında başka bir şeyi yok"ifadelerini kullandı.