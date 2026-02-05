Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı görüşmede Terörsüz Türkiye'de gelinen son sürecin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.
