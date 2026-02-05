PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı görüşmede Terörsüz Türkiye'de gelinen son sürecin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. (Haberin fotoğrafları AA'dan aittir)

Basına kapalı görüşmede Terörsüz Türkiye'de gelinen son sürecin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.

Terörsüz Türkiyede en kritik viraj! Nihai rapor TBMMye geliyor: MHPden Umut Hakkı mesajı: Tüm partilerle uzlaştık

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler